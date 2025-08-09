معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار در پیامی این روز را به همه خبرنگاران و اهالی رسانه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار، در پیامی این روز را به همه خبرنگاران و اهالی رسانه تبریک گفت.

متن پیام معاون رییس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

" یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقینَ"

خبرنگاران به عنوان وجدان بیدار، چشم بینا، دست توانمند و زبان حقیقت جوی جامعه همواره باید تلاش کنند تا با دفاع از حقیقت و حق گویی، نه تنها رسالت حرفه‌ای خود را در تولید و انعکاس اخبار به بهترین شکل ممکن انجام دهند بلکه پاسداران امانت و پرچمدران عدل در کارزار آگاهی بخشی باشند.

بدون خبرنگاران لحظه‌ها ماندگار نمی‌شود.

اینجانب با گرامیداشت روز خبرنگار و تقدیر از مجاهدت و شجاعت تمامی دست اندرکاران حوزه خبر و خبررسانی که در ایام جنگ ۱۲ روزه دشمن صهیونی حماسه آفریدند و فریاد مظلومیت را به گوش عالم رساندند، از درگاه ذات اقدس الهی برای تلاشگران عرصه جهاد تبیین، توفیقات روز افزون در مسیر حق و خدمت به امت شهید پرور ایران اسلامی را مسئلت دارم.

حمیدرضا موحدی

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه