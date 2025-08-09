نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با رئیس سازمان بسیج سازندگی استان، با هدف توسعه همکاری‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و ارتقاء زیرساخت‌های روستایی برگزار شد.‌‌‌‌‌‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، در این نشست، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، با قدردانی از تلاش‌های جهادی بسیج سازندگی در خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار، گفت: هم‌افزایی ظرفیت‌های بنیاد مسکن و بسیج سازندگی، می‌تواند شتابی مضاعف به اجرای پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی در روستا‌ها ببخشد و سطح زندگی مردم را به‌طور محسوس ارتقاء دهد.

امیر برومند با اشاره به تجربه موفق همکاری‌های گذشته در حوزه احداث و بهسازی مسکن روستایی، تصریح کرد: بنیاد مسکن آماده است با بهره‌گیری از توان مهندسی، منابع مالی و ظرفیت‌های فنی خود، در کنار بسیج سازندگی، الگوی موفقی از توسعه پایدار و عدالت‌محور را در استان بوشهر به اجرا درآورد.

اکبر پورات رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر نیز با بیان اینکه بسیج سازندگی همواره خود را خادم مردم و پشتیبان طرح‌های محرومیت‌زدایی می‌داند، اظهار داشت: این سازمان با تمام ظرفیت‌های جهادی، آمادگی دارد در پروژه‌های مشترک با بنیاد مسکن، به‌ویژه در حوزه ساخت مسکن محرومین، اجرای زیرساخت‌های روستایی و طرح‌های عمرانی، نقش‌آفرینی کند.

این نشست با توافق بر تشکیل کارگروه مشترک و تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در سال جاری به پایان رسید؛ توافقی که نویدبخش فصلی تازه از همکاری‌های مؤثر و مردم‌محور میان دو نهاد انقلابی است.