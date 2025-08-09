موکب حضرت ابوالفضل العباس(علیه السلام) رزمندگان دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت مراغه برای خدمت رسانی به زائران در بازگشت از کربلا در تنگه مرصاد کرمانشاه برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این موکب از ۱۸ تا ۲۷ مرداد، تا چهار روز پس از اربعین در ورودی روستای حسن آباد در تنگه مرصاد به زائران زیارت اربعین خدمت رسانی می‌کند.

از طریق این موکب روزانه سه تا پنج هزار پرس غذا در سه وعده صبحانه، نهار و شام توزیع خواهد شد.در این موکب ۴۵ نفر خادم در خدمت زئران سالار شهیدان کربلا حضرت اباعبدالله الحسین( علیه السلام) خواهند بود.

این موکب سال‌های گذشته در سامرا خدمت رسانی می‌کرد که امسال به علت کم بودن موکب، مسیر بازگشت زائران به کشور را برای پذیرایی انتخاب کرده است.

موکب حضرت ابوالفضل العباس(علیه السلام) مراغه از سه سال پیش به همت رزمندگان دوران دفاع مقدس ورزمندگان جبهه مقاومت انقلاب اسلامی راه اندازی شده است.