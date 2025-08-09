خبرنگاران، مطابق اصول پذیرفته شده حقوق بشردوستانه، باید مصون از هرگونه حمله یا آزار باشد؛ اما دشمن صهیونی عامدانه این مصونیت را نادیده گرفته و خبرنگاران را به عنوان اهداف نظامی مورد حمله قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۱۷ مرداد در تقویم کشورمان به عنوان روز خبرنگار تعیین شده است؛ امین انصاری، دبیر کل سازمان جوانان حقوق بشر در یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار نوشت:

امروز، ۱۷ مرداد، روز خبرنگار است؛ روزی برای پاسداشت حقیقت‌گویان و تجلیل از آنان که با قلم و جان خود، چراغ آگاهی را در دل تاریکی‌ها روشن می‌کنند. روز خبرنگار، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید عرصه آگاهی‌بخشی، محمود صارمی و ادای احترام به تمامی خبرنگاران آزاده‌ای که جان خود را در مسیر حقیقت فدا کردند، این روز را به تمامی خبرنگاران شریف، شجاع، متعهد و آزاده ایران و جهان تبریک می‌گویم و به آنان که در صف مقدم نبرد با جهل، تحریف و سانسور ایستاده‌اند، خداقوت می‌گویم.

خبرنگاران وجدان بیدار جوامع‌اند؛ صدای بی‌صدایان و چشمان بیدار حقیقت در میان انبوه دروغ‌ها و روایت‌سازی‌های نظام سلطه. اما متأسفانه در جهان امروز، شاهد آنیم که نه‌ تنها آزادی بیان و حیات خبرنگاران تضمین نمی‌شود، بلکه این قشر شریف، خود، قربانیان مستقیم خشونت، ترور، سانسور و سرکوب‌های سازمان‌یافته رژیم‌های سلطه‌گر هستند.

در رأس این دشمنان حقیقت، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند؛ دو رژیم ضدانسانی که کارنامه سیاه و ننگینی در سرکوب خبرنگاران، سانسور واقعیات، و حذف صدای مقاومت دارند.جنایات آمریکا، تجسم عینی آن چیزی است که ما آن را حقوق بشر آمریکایی می‌نامیم؛ حقوق بشری که در عمل چیزی جز توجیه جنگ‌افروزی، حمایت از اشغال‌گری، و سرکوب ملت‌های مظلوم نیست.

در طول ماه‌ها و سال های گذشته، جهان شاهد قتل‌ عام وحشیانه خبرنگاران فلسطینی در نوار غزه بوده است؛ خبرنگارانی که تنها گناه‌شان انعکاس فریاد مظلومیتی بود که رسانه‌های غربی از آن روی‌گردان‌اند. رژیم منفور منحوس صهیونیستی نه‌ تنها به خبرنگاران فلسطینی رحم نمی‌کند، بلکه خبرنگاران بین‌المللی را نیز هدف قرار داده، تا پرده‌ای آهنین بر جنایاتش بکشد. این اقدامات آشکارا نقض صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن است که بر مصونیت خبرنگاران و پرسنل رسانه‌ای در مناطق مخاصمه مسلحانه تأکید دارد.

خبرنگار، مطابق اصول پذیرفته‌ شده حقوق بشردوستانه، باید مصون از هرگونه حمله یا آزار باشد؛ اما رژیم صهیونیستی عامدانه این مصونیت را نادیده گرفته و خبرنگاران را به‌ عنوان اهداف نظامی مورد حمله قرار می‌دهد. نمونه بارز این رویکرد ضدانسانی، حمله به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تهدید مکرر خبرنگاران ایرانی است؛ اقدامی که در کنار ده‌ها مصداق دیگر، بیانگر این حقیقت تلخ است که آزادی رسانه، تنها تا زمانی از سوی مدعیان دموکراسی پذیرفته می‌شود که در خدمت منافع آن‌ها باشد.

ما در سازمان جوانان حقوق بشر با صدایی رسا و موضعی قاطع، این جنایات علیه خبرنگاران و آزادی رسانه را محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که جامعه خبرنگاران جهان باید در کنار ملت‌های مظلوم، به‌ ویژه مردم مقاوم غزه و فلسطین بایستند. ما با اعتقاد راسخ و پایبندی عمیق به آموزه‌ها و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، که چراغ راه ملت‌های مظلوم در مقابله با استکبار جهانی است، این راه را منشور حرکت و مقاومت خود می‌دانیم. در این روز، از تمامی خبرنگاران آزاده و حقیقت‌ طلب ایران و جهان می‌خواهیم که همچون همیشه، صدای مردم بی‌دفاع، فریاد عدالت، و آیینه‌ی بی‌تحریف حقیقت باشند. رسالت شما فراتر از روایت است؛ شما پاسداران حافظه تاریخی ملت‌ها و امیدهای بیدار فردا هستید.

روز خبرنگار مبارک باد.

درود بر قلم‌هایی که در راه حقیقت شکستند، اما هرگز در برابر قدرت سر خم نکردند.