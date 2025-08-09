

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم منتخب شورین کمپو کاراته ایران به عنوان نماینده کاراته آزاد ایران با ۸ ورزشکار، بامداد سه شنبه ۲۱ مردادماه عازم اولین دوره رقابت‌های جهانی مسترز کاپ به میزبانی روسیه می‌شود.

به همین منظور ششمین و آخرین مرحله اردوی آماده سازی این تیم به مدت سه روز با حضور نفرات اعزامی، زیر نظر کادر فنی به میزبانی خانه کاراته شهید صالحی در پاکدشت تشکیل شد.

تیم مردان کشورمان را مهدی گل وردی در قسمت کاتا و محمدصادق قنبری، مهرداد رمضانی، سیدمجتبی دژپسند، اسماعیل محمودی و بهروز یادگاری در اوزان ۷۰-، ۹۰-، ۸۰+ و ۹۰+ کیلوگرم تشکیل می‌دهند.

در گروه بانوان نیز متینا حسن زاده در کاتا انفرادی و کومیته ۶۵- کیلو و لیدا قربانی در وزن ۶۵+ کیلوگرم، دو نماینده اعزامی تیم شورین کمپو کاراته کشورمان هستند.

رقابت‌های کاراته آزاد مسترز کاپ در بخش‌های کاتا، کومیته و تمشی واری (شکستن اجسام سخت) از روز جمعه ۲۴ مرداد به مدت سه روز به میزبانی شهر مسکو روسیه آغاز خواهد شد.