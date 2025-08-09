رئیس کل دادگستری فارس گفت: پس از وقوع واژگونی اتوبوس در جاده فیروزآباد - کوار که موجب جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنان و مجروحیت شماری دیگر شد، دستگاه قضایی استان بلافاصله بررسی را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالله رجایی نسب افزود: مسئولان قضایی با حضور در محل و نظارت بر روند رسیدگی، پرونده را برای تعیین مقصر و میزان تقصیر به کارشناس رسمی ارجاع دادند.

وی افزود: کارشناس بدوی هنوز نظری مبنی بر نقش راهداری یا عوامل دیگر در این حادثه ارائه نکرده است و به همین علت، موضوع برای بررسی دقیق‌تر به کارشناسی مجدد سپرده شده است تا در صورت وجود هرگونه قصور از سوی دستگاه‌های مرتبط، اعلام شود.

رئیس کل دادگستری فارس درباره پرداخت بیمه به خانواده جان‌باختگان و مصدومان، مسئولان اعلام کرد: مشکل خاصی وجود ندارد و روند پرداخت در انتظار اعلام نظر نهایی کارشناسی است.

اتوبوس حامل زائران مشهد، ساعت ۱۱ و ۵ دقیقه صبح شنبه ۲۸ تیر، در جاده فیروزآباد – کوار واژگون شد که در پی آن ۲۲ نفر جان باختند و ۳۵ نفر مصدوم شدند.