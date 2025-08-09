پخش زنده
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) به همراه جمعی از معاونان خود، به منظور بازدید میدانی از مرزهای چذابه و شلمچه، از طریق فرودگاه بینالمللی شهید قاسم سلیمانی وارد استان خوزستان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، این بازدید در آستانه ایام اربعین حسینی و با توجه به اهمیت حملونقل جادهای در جابهجایی زائران انجام میشود. هر ساله بخش قابل توجهی از زائران برای عزیمت به مرزهای ۶ گانه کشور از حملونقل جادهای استفاده میکنند و شمار زیادی نیز با خودروهای شخصی راهی مسیرهای مرزی میشوند.
بر اساس اعلام سازمان راهداری و حملونقل جادهای، اوج حرکت زائران از سهشنبه ۱۴ مرداد تا جمعه ۱۷ مرداد و اوج بازگشت از چهارشنبه ۲۲ مرداد تا شنبه ۲۵ مرداد پیشبینی شده است.
همچنین، حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس برای خدمترسانی در روزهای اوج تردد اختصاص یافته و برآورد میشود در اربعین امسال، تردد زائران از مرزهای زمینی با رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برسد.