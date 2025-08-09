پخش زنده
امروز: -
نتایج روز چهارم رقابتهای بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز چهارم رقابتهای جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان با برگزاری دیدارهای دوم گروههای A و B به اتمام رسید.
در گروه B تیم ملی ایران موفق شد مقابل ژاپن با نتیجه ۷۸ بر ۷۰ به پیروزی برسد و در صدر جدول این گروه قرار بگیرد.
در دیگر بازی این گروه، گوام موفق شد با نتیجه ۸۲ بر ۷۳ مقابل سوریه پیروز شود و اولین پیروزی خود را در تاریخ کاپ آسیا جشن بگیرد.
سوریه نیز با ۲ شکست در قعر جدول گروه B قرار گرفت.
در گروه A استرالیا با نتیجه ۹۳ بر ۸۰ لبنان را از پیش رو برداشت و با دو پیروزی در صدر جدول این گروه قرار گرفت.
کره جنوبی هم ۹۷ بر ۸۳ مقابل قطر پیروز شد تا به اولین پیروزی خود در این رقابتها برسد. قطر هم با ۲ شکست در رده آخر گروه باقی ماند.