

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز چهارم رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان با برگزاری دیدار‌های دوم گروه‌های A و B به اتمام رسید.

در گروه B تیم ملی ایران موفق شد مقابل ژاپن با نتیجه ۷۸ بر ۷۰ به پیروزی برسد و در صدر جدول این گروه قرار بگیرد.

در دیگر بازی این گروه، گوام موفق شد با نتیجه ۸۲ بر ۷۳ مقابل سوریه پیروز شود و اولین پیروزی خود را در تاریخ کاپ آسیا جشن بگیرد.

سوریه نیز با ۲ شکست در قعر جدول گروه B قرار گرفت.

در گروه A استرالیا با نتیجه ۹۳ بر ۸۰ لبنان را از پیش رو برداشت و با دو پیروزی در صدر جدول این گروه قرار گرفت.

کره جنوبی هم ۹۷ بر ۸۳ مقابل قطر پیروز شد تا به اولین پیروزی خود در این رقابت‌ها برسد. قطر هم با ۲ شکست در رده آخر گروه باقی ماند.