در خوروبیابانک
رونمایی از کتاب قرار مهتاب
در آیینی از کتاب قرار مهتاب در خورو بیابانک رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمود میرزادی نویسنده این اثر گفت: این کتاب را با نگاهی نو به موضوع خواب ترانههای کویر و پژوهشی در لالایی ها، دوبیتیها و چهار بیتیهای محلی خوروبیابانک نگارش کرده است.
کتاب قرار مهتاب را در۳ فصل و ۳۷۸ صفحه انتشارات چشمه آفرینش چاپ و روانه بازار نشر کرده است.
آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک آیین رونمایی از کتاب قرار مهتاب در خوروبیابانک