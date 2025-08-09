به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمود میرزادی نویسنده این اثر گفت: این کتاب را با نگاهی نو به موضوع خواب ترانه‌های کویر و پژوهشی در لالایی ها، دوبیتی‌ها و چهار بیتی‌های محلی خوروبیابانک نگارش کرده است.

کتاب قرار مهتاب را در۳ فصل و ۳۷۸ صفحه انتشارات چشمه آفرینش چاپ و روانه بازار نشر کرده است.