وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در چارچوب برنامه های سفر کاری خود به استان یزد ، از مجتمع خلیج فارس یزد و یکی از کارگاه‌های سنتی موتابی در میبد بازدید کرد.

به گزاش خبرگزاری صداو سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در سفر یک روزه به استان یزد ، با حضور در مجتمع بزرگ خلیج‌فارس، ضمن ارزیابی ظرفیت‌های این مجموعه، آن را نمونه‌ای موفق از هم‌نشینی معماری نوین با کارکرد‌های گردشگری و اقتصادی دانست.

این مجموعه که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین مراکز تجاری–تفریحی شهر جهانی یزد شناخته می‌شود، با طراحی معمارانه مدرن و بهره‌گیری از عناصر الهام‌گرفته از فرهنگ و جغرافیای بومی، امکانات گسترده‌ای را در حوزه‌های خرید، سرگرمی، خدمات رفاهی و گردشگری فراهم کرده است.

بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از این مجتمع، در ادامه روند ارزیابی میدانی زیرساخت‌های گردشگری یزد انجام شد؛ روندی که بر تقویت هم‌افزایی میان ظرفیت‌های نوین شهری و میراث‌فرهنگی غنی استان متمرکز است.

این مجتمع با کارکردی چندمنظوره، ضمن تأمین نیاز‌های شهروندان و گردشگران، بستر مناسبی برای برگزاری رویداد‌های فرهنگی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کرده و جایگاهی مهم در نقشه گردشگری و اقتصادی استان یافته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین در ادامه برنامه های سفر خود به استان یزد با حضور در شهر تاریخی میبد ، از یکی از کارگاه‌های سنتی موتابی بازدید کرد.