وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در چارچوب برنامه های سفر کاری خود به استان یزد ، از مجتمع خلیج فارس یزد و یکی از کارگاههای سنتی موتابی در میبد بازدید کرد.
به گزاش خبرگزاری صداو سیما، سیدرضا صالحیامیری در سفر یک روزه به استان یزد ، با حضور در مجتمع بزرگ خلیجفارس، ضمن ارزیابی ظرفیتهای این مجموعه، آن را نمونهای موفق از همنشینی معماری نوین با کارکردهای گردشگری و اقتصادی دانست.
این مجموعه که بهعنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز تجاری–تفریحی شهر جهانی یزد شناخته میشود، با طراحی معمارانه مدرن و بهرهگیری از عناصر الهامگرفته از فرهنگ و جغرافیای بومی، امکانات گستردهای را در حوزههای خرید، سرگرمی، خدمات رفاهی و گردشگری فراهم کرده است.
بازدید وزیر میراثفرهنگی از این مجتمع، در ادامه روند ارزیابی میدانی زیرساختهای گردشگری یزد انجام شد؛ روندی که بر تقویت همافزایی میان ظرفیتهای نوین شهری و میراثفرهنگی غنی استان متمرکز است.
این مجتمع با کارکردی چندمنظوره، ضمن تأمین نیازهای شهروندان و گردشگران، بستر مناسبی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم کرده و جایگاهی مهم در نقشه گردشگری و اقتصادی استان یافته است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین در ادامه برنامه های سفر خود به استان یزد با حضور در شهر تاریخی میبد ، از یکی از کارگاههای سنتی موتابی بازدید کرد.
در این بازدید، استادکاران و فعالان این رشته با اجرای زنده مراحل بافت، روند تولید پارچههای دستبافت را که با دستگاهها و روشهای سنتی انجام میشود، به نمایش گذاشتند. حاضران همچنین توضیحاتی درباره پیشینه این هنر، مراحل تولید، مواد اولیه و جایگاه فرهنگی آن در زندگی مردم منطقه ارائه کردند.
کارشناسان و هنرمندان این حوزه، ضمن تشریح کاربردهای تاریخی موتابی در تأمین نیازهای پوشاک و لوازم زندگی گذشتگان، پیشنهاداتی برای بهرهگیری از این هنر در حوزههای نوین طراحی، تولید محصولات خلاق و حضور در بازارهای بینالمللی ارائه دادند.
موتابی، بهعنوان یکی از نمادهای هویتی شهر میبد و صنایعدستی شاخص استان یزد، نهتنها حامل میراث هنری و فرهنگی کهن است، بلکه با توسعه زیرساختهای بازاریابی و معرفی، میتواند سهمی مؤثر در رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه صنایعدستی ایران در عرصه جهانی ایفا کند