به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت اربعین حسینی محمدجواد اندیشه با هنرنمایی عاشورایی خود نام مبارک امام حسین (ع) را بر روی سنگ حکاکی کرد.

در این اثر که نام مقدس امام حسین (ع) به زیبایی طراحی و حکاکی شده نام حر شهید هم حک شده و این ترکیب پیوستن حر به امام حسین (ع) رانشان می‌دهد.

همچنین در این اثری هنری اعداد هفتاد و دو، چهل و یک ، شصت و یک را می توان مشاهده کرد، که این حاکی از ارتباط این اعداد با واقعه عاشورای امام حسین (ع) در سال ۶۱ هجری قمری است.

محمدجواد اندیشه یکی از هنرمندان بنام و مطرح کهگیلویه وبویراحمدی است که در حوزه‌های مختلف هنری از جمله مجسمه سازی، نقاشی، طراحی لوگو، حجاری و نویسندگی فعال است و آثار هنری این جوان هنرمند هکهگیلویه و بویراحمدی در موزه‌های داخلی و خارج از کشور نگهداری می‌شود.