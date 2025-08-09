در آستانه اربعین حسینی؛
حکاکی نام امام حسین(ع) برروی سنگ توسط هنرمند هم استانی
هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی نام امام حسین (ع) را بر روی سنگ حک کرد.
در این اثر که نام مقدس امام حسین (ع) به زیبایی طراحی و حکاکی شده نام حر شهید هم حک شده و این ترکیب پیوستن حر به امام حسین (ع) رانشان میدهد.
همچنین در این اثری هنری اعداد هفتاد و دو، چهل و یک ، شصت و یک را می توان مشاهده کرد، که این حاکی از ارتباط این اعداد با واقعه عاشورای امام حسین (ع) در سال ۶۱ هجری قمری است.
محمدجواد اندیشه یکی از هنرمندان بنام و مطرح کهگیلویه وبویراحمدی است که در حوزههای مختلف هنری از جمله مجسمه سازی، نقاشی، طراحی لوگو، حجاری و نویسندگی فعال است و آثار هنری این جوان هنرمند هکهگیلویه و بویراحمدی در موزههای داخلی و خارج از کشور نگهداری میشود.