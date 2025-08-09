پخش زنده
ارمنستان و جمهوری آذربایجان عصر جمعه به وقت محلی در مراسمی در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، توافق صلح امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر جمعه به وقت محلی در مراسم امضای توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت: ما همین چند لحظه پیش دفتر بیضی (دفتر رئیس جمهوری آمریکا) کاخ سفید را ترک کردیم، جایی که اسناد حجیم و عناصر بسیار مهم این توافق را امضا کردیم.
ترامپ تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا در حال امضای توافقنامههای دوجانبه با هر دو کشور برای گسترش همکاری در زمینههای انرژی، تجارت، و فناوری، از جمله هوش مصنوعی است.
ترامپ، علیاف و پاشینیان، رهبران آمریکا، جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنین بیانیه مشترکی در مورد حل مسالمتآمیز مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان را امضا کردند و ترامپ گفت: این اعلامیه که «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» نامیده میشود، یک منطقه ترانزیتی ویژه است که به جمهوی آذربایجان اجازه میدهد به خاک خود نخجوان دسترسی کامل داشته باشد.»
رئیس جمهوری آمریکا افزود: «ارمنستان همچنین در حال ایجاد یک همکاری انحصاری با ایالات متحده برای توسعه این گذرگاه است که میتواند تا ۹۹ سال ادامه یابد.»
الهام علیاف رئیس جمهور آذربایجان نیز در سخنانی گفت: «توافق صلح، رویداد تاریخی است و ما در حال تدوین فصل جدیدی در روابط دوجانبه با ایالات متحده هستیم.»
علی اف تصریح کرد: «ما در مسیر همکاری راهبردی با ایالات متحده آمریکا قرار داریم و منشور همکاری ظرف چند ماه آینده تدوین خواهد شد.»
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز گفت: «امروز ما با توافق صلح با جمهوری آذربایجان به دستاورد مهمی دست پیدا کردیم و پایههای تاریخ جدیدی را میان دو کشور بنا نهادیم.»
پاشینیان توافق صلح با جمهوری آذربایجان را «توافقی بزرگ» دانست و گفت: «توافق صلح با جمهوری آذربایجان، جهان را به مکانی بهتر تبدیل خواهد کرد و این توافق معامله بزرگی برای صلح است و تاثیر مثبتی بر منطقه و جهان خواهد داشت. علاوه بر این، ما قادر خواهیم بود با ایالات متحده آمریکا به صلح و رفاه دست یابیم.»
«مسیر ترامپ»!
ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنین بر سر ایجاد کریدور ترانزیتی مهم «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» موافقت کردند. این مسیر سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه نخجوان که با ایران و ترکیه مرز مشترک دارد، متصل میکند. این درحالی است که جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان با نواری به عرض ۳۲ کیلومتر از خاک ارمنستان از یکدیگر جدا شدهاند.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفیدروز جمعه پیش از امضای این توافق گفت این کریدور ترانزیتی جدید «امکان ارتباط بدون مانع میان دو کشور را فراهم میکند و همزمان به حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم ارمنستان احترام میگذارد.»
کاخ سفید اعلام کرد که «نقشه راه» صلح که امروز میان رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا میشود، یک مسیر حمل و نقل را که واشنگتن مدتها به دنبال آن بوده است، ایجاد می کند و روابط دوجانبه دو کشور را با ایالات متحده آمریکا گسترش خواهد داد.
نکته مهم در توافق صلح روز جمعه غیبت روسیه بود. این درحالی است که کرملین پیش از این سالها نقش میانجیگر را در مناقشات دو جمهوری قفقاز جنوبی ایفا کرده بود.
ارمنستان و جمهوری آذربایجان ترامپ را نامزد جایزه «صلح نوبل» میکنند
الهام علیاف پس از امضای توافق صلح پیشنهاد داد که همراه با ارمنستان نامزدی مشترکی را برای اعطای جایزه نوبل صلح به ترامپ ارسال کنند.
وی گفت: «شاید ما با نخستوزیر پاشینیان توافق کنیم که با ارسال درخواست مشترکی به کمیته نوبل، رئیسجمهور ترامپ را برای دریافت جایزه نوبل صلح معرفی کنیم.»
پاشینیان نیز گفت: «فکر میکنم رئیسجمهور ترامپ شایسته دریافت جایزه نوبل صلح است و ما از این موضوع دفاع میکنیم.»