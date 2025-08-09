پخش زنده
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر از ادامه جمعآوری داروهای مازاد خانگی در قالب طرح «مرهم مهر ۴» برای تأمین نیاز درمانی زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان؛ محمدجواد عزتی وظیفه خواه درباره اهدای دارو توسط مردم برای مراسم پیادهروی اربعین، گفت: طرح «مرهم مهر ۴» که طرحی برای جمعآوری داروهایی است که مردم نیازی به آنها ندارند؛ امسال در دو مرحله اجرا شد.
او افزود: مرحله اول این طرح، از اول ماه ذیالحجه تا اول ماه صفر اجرا شد و داروهای جمعآوری شده در حال ارسال به کشور عراق برای استفاده در ایام اربعین در درمانگاههای ایرانی هستند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر ادامه داد: مرحله دوم این طرح، از اول ماه صفر آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد و هدف آن تأمین داروهای مورد نیاز کاروانهای سلامت است.
عزتی گفت: مردم میتوانند داروهایی که به آنها نیازی ندارند را به شعب هلالاحمر تحویل دهند، البته این داروها باید بالای ۶ ماه تاریخ مصرف داشته باشند.
او افزود: البته داروهایی مثل سرم، آمپول و داروهای مایع را دریافت نمیکنیم، چون نیاز به شرایط نگهداری خاص دارند.