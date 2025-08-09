چهل و پنجمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی حفظ، تلاوت و تفسیر قرآن «ملک عبدالعزیز» عربستان، امروز ۱۸ مردادماه، در مسجدالحرام در مکه مکرمه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، فعالیت‌های چهل و پنجمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی حفظ، تلاوت و تفسیر قرآن «ملک عبدالعزیز» عربستان که با سازماندهی و نظارت وزارت امور اسلامی، تبلیغات و ارشاد عربستان برگزار می‌شود، امروز ۱۸ مرداد، در مسجدالحرام آغاز خواهد شد.

این مسابقه‌ها با مشارکت نمایندگانی از ۱۲۸ کشور جهان برگزار می‌شود که این بزرگترین تعداد کشور‌های شرکت‌کننده از زمان تأسیس مسابقه در سال ۱۳۹۹ هجری قمری است و تأکیدی بر جایگاه بین‌المللی و پیشرو بودن جهانی آن در زمینه مسابقه‌های قرآنی است.

مسابقه‌های بین‌المللی قرآن «ملک عبدالعزیز» عربستان در پنج رشته شامل «حفظ کامل قرآن همراه با حسن ادا و تجوید با قرائت‌های هفت‌گانه متواتر»، «حفظ کامل قرآن همراه با حسن ادا و تجوید و تفسیر واژگان کامل قرآن»، «حفظ کامل قرآن همراه با حسن ادا و تجوید»، «حفظ ۱۵ جزء متوالی قرآن همراه با حسن ادا و تجوید»، و «حفظ پنج جزء متوالی همراه با حسن ادا و تجوید» برگزار می‌شود.

مهدی برنده در رشته حفظ کل قرآن و سیدحسین مقدم‌سادات در رشته حفظ ۱۵ جزء دو نماینده ایران در چهل و پنجمین دوره مسابقه های بین‌المللی قرآن عربستان هستند.