«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای ما با موفقیت سه عملیات پهپادی در سرزمینهای اشغالی انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه بیانیهای که سریع آن را قرائت کرد، آمده است که در این سه عملیات، فرودگاه اللد (بن گوریون) و دو هدف دیگر در بئر السبع و عسقلان هدف قرار گرفته شد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین تصریح کرد که پهپادهای مهاجم با موفقیت به هدف برخورد کرده است.
سریع در پایان تأکید کرد که موضع این کشور برآمده از تعهد دینی و اخلاقی و در قبال جنایت و تجاوزی است که ساکنان غزه با آن روبه رو هستند.
نیروهای مسلح یمن طی ماهها و روزهای گذشته در واکنش به تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و قتل عام مردم بیگناه فلسطین، دهها فروند موشک و پهپاد به سمت فلسطین اشغالی پرتاب کردهاند.
نیروهای ارتش یمن متعهد شدهاند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات خود علیه این رژیم را ادامه خواهند داد.