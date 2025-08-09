محسن فروزان به عنوان سنگربان ونومن کوردیچ مدافع به مس رفسنجان پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محسن فروزان دروازه‌بان فصل گذشته شمس آذر قزوین با امضای قراردادی به تیم فوتبال مس رفسنجان پیوست.

وی سابقه حضور در تیم‌های تراکتور تبریز، استقلال تهران، گل گهر سیرجان و ذوب آهن اصفهان را در کارنامه خود دارد.

نومن کوردیچ مدافع ۲۶ساله و ۱۸۷ سانتی اهل بوسنی و هرزگوین هم با عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست.

این بازیکن که سابقه بازی در تیم ملی بوسنی را هم در کارنامه دارد، فصل گذشته عضو تیم فوتبال نووی پازار صربستان بود که به همراه این تیم چند هفته قبل در رقابت‌های جام یوفا نیز به میدان رفت.

تیم‌های مس رفسنجان و گل گهر سیرجان نمایندگان استان کرمان در رقابت‌های لیگ برتر و مس کرمان و مس شهربابک در لیگ دسته یک کشور هستند.