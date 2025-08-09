پخش زنده
فرمانده انتظامی استان یزد: در هفته گذشته پلیس، ۳۵ سارق را در شهر یزد دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار عباسعلی بهدانی فرد گفت: در راستای پیشگیری از سرقت، ماموران پلیس شهرستان یزد گشت زنیهای مستمر و هدفمند خود را در محلات یزد اجرا کردند.
وی افزود: ماموران در هفته گذشته ۳۵ سارق را دستگیر که متهمان در بازجوییهای انجام شده به ۱۱۶ فقره سرقت از اماکن نیمه ساز، خودرو و موتورسیکلت، سرقت از منزل، مغازه و معابر اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: طرحهای پلیس یزد برای مبارزه با سرقت ادامه دارد، اما برای رسیدن به نتایج مطلوب همکاری مردم با پلیس بسیار مهم است.
سردار بهدانی فرد خاطرنشان کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند؛ چراکه کوچکترین سرنخی میتواند باعث پیشگیری و کشف جرایم بزرگی شود.