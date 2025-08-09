پژوهشگران گروه بهترین برای بریتانیا اعلام کردند آب‌های قابل شنا در انگلیس، در مقایسه با آب‌های قابل شنا در اتحادیه اروپا، احتمالا ۵ برابر بیش‌تر آلوده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پژوهشگران سلامت در انگلیس هشدار می‌دهند این کشور به "کشور کثیف اروپا" مبدل شده است و در میان کشور‌های اروپایی، از نظر سلامت آب، در قعر جدول قرار دارد. پژوهشگران گروه " بهترین برای بریتانیا" با آزمایش وضعیت آب‌های قابل شنا در مناطق چهارگانه اسکاتلند، ولز، انگلیس و ایرلندشمالی و مقایسه نتایج آن به معیار‌های اتحادیه اروپا دریافتند که همه آب‌های قابل شنا در انگلیس، آلوده‌اند و در مقایسه با آب‌های قابل شنا در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، کم‌تر " خوب"‌اند.

به گزارش پژوهشگران گروه " بهترین برای بریتانیا" در حالی که ۶۴.۲ درصد از آب‌های قابل شنا در انگلیس در سال ۲۰۲۴ میلادی، "خوب" ارزیابی شدند، " آژانس محیط زیست اروپایی" (European Environment Agency) این میزان در آب‌های قابل شنا در اتحادیه اروپا را ۸۵.۴ درصد اعلام کرد. همچنین ۸ درصد از کیفیت آب‌های قابل شنای انگلیس، "ضعیف" توصیف شد که از همه کشور‌های اتحادیه اروپا کمتر است. در این بررسی ها، میزان باکتری‌های گوناگون، از جمله ئی کولی" (E coli) در یکصد میلی لیتر از آب محاسبه شده است.

فعالان محیط زیست در انگلیس بار‌ها اقدام دولت را برای صدور مجوز رهاسازی فاضلاب‌های شهری بدون تصفیه به آب‌های آزاد محکوم کردند و پایان دادن به روند تخریب محیط زیست و نابودی جانداران دریایی را خواستار شدند.