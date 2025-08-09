به علت افزایش شدید غلظت آلاینده‌ها ،ادارات جیرفت با دو ساعت تاخیر آغاز به فعالیت کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.رئیس اداره محیط زیست شهرستان جیرفت گفت: بر اساس آخرین داده‌های دریافتی از ایستگاه پایش کیفیت هوای مستقر در دفتر اداره حفاظت محیط‌زیست جیرفت، ورود توده‌های گسترده ریزگرد همراه با هوای گرم از مناطق جنوبی و غربی کشور، منجر به افزایش شدید غلظت آلاینده‌های معلق در هوای شهر جیرفت شده است

محمد کمالی اظهار داشت: این شرایط، کیفیت هوای شهر را به طور قابل‌توجهی تحت‌تأثیر قرار داده و وضعیت کیفیت هوا را در سطح «بسیار نامساعد» اعلام کرده است.

وی افزود: در پی این شرایط و باتوجه‌به نظرات تیم کارشناسی کارگروه هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی هوای ستاد مدیریت بحران، کلیه مدارس، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان جیرفت در روز شنبه مورخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴، با دو ساعت تأخیر در شروع فعالیت‌های آموزشی و اداری روبه‌رو خواهند شد.