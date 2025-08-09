عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق، اعلام کرد تاکنون بیش از ۳ میلیون زائر خارجی برای شرکت در مراسم زیارت اربعین حسینی وارد عراق شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، وزارت کشور عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های امدادی، تیم‌های دفاع مدنی و خدمات درمانی در استان نجف در حالت آماده‌باش کامل هستند، همچنین یگان‌های امنیتی از دیگر استان‌ها نیز برای کمک‌رسانی وارد نجف اشرف شده‌اند.

براساس این اطلاعیه طرح امنیتی اربعین به‌خوبی پیش می‌رود و تعداد زائران به سمت کربلا در حال افزایش است. در بخش ترافیک نیز طرح جدا کردن مسیر زائران پیاده از خودرو‌ها برای جلوگیری از حوادث جاده‌ای اجرا شده، طرح ترافیکی امسال بسیار بهتر از سال‌های گذشته توصیف شده است، همچنین حوادث رانندگی در طول مسیر‌های زائران کاهش یافته است .

نصب دوربین‌های نظارتی، رادار‌های جدید، گشت‌های مستقر در جاده‌ها و آماده‌باش کامل اداره کل راهنمایی و رانندگی عراق، نتایج مثبتی داشته است.