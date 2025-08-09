به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، طرح «جهت» به منظور جذب دانش‌آموختگان برترونخبگان به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور طراحی شده است.

این طرح بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه بنیاد ملی نخبگان تدوین شده تا زمینه حمایت و بهره‌مندی از استعداد‌های علمی کشور فراهم شود.

در این طرح، دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصی و دوره‌های تخصصی و فوق تخصص مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت با رعایت شرایط سنی (حداکثر ۴۵ سال) و حداقل معدل ۱۵، می‌توانند برای جذب به عضویت هیئت علمی اقدام کنند. فرآیند جذب شامل ثبت سوابق علمی، پژوهشی و فناوری متقاضیان در سامانه اختصاصی، امتیازدهی بر اساس معیار‌های تخصصی و ارزیابی کیفی توسط کارگروه‌های تخصصی است.

امتیازات علمی و پژوهشی حداقل باید به ۳۰۰ برسد تا پرونده وارد مرحله بررسی دقیق‌تر شود. سپس متقاضیان، علاوه بر پرونده کتبی، فایل ارائه شفاهی درباره سوابق، تخصص‌ها و برنامه‌های خود ارائه می‌دهند. در نهایت، کارگروه تخصصی پس از بررسی، نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تأیید، متقاضی می‌تواند از تسهیلات مختلف جذب بهره‌مند شود.

این تسهیلات شامل معرفی در فراخوان‌های عمومی یا خارج از بازه فراخوان‌ها، اختصاص ردیف استخدامی، حمایت‌های پژوهشی ویژه استادیاران جوان، تسهیلات رفاهی و فرهنگی، معافیت‌های نظام‌وظیفه، و تخفیف استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است. همچنین، متقاضیان تا سه بار فرصت ثبت درخواست برای بهره‌مندی از این تسهیلات را دارند و در صورت ارائه اطلاعات نادرست، محروم از حمایت‌های بنیاد خواهند شد.

سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اینکه طرح جهت همان طرح سابق شهید شهریاری است، گفت: این طرح از دانش‌آموختگان دوره دکتری حمایت می‌کند و برگزیدگان با معرفی به دانشگاه‌ها از شرایط استخدامی خارج از فراخوان بهره‌مند می‌شوند.

بررسی ۱۳ هزار پرونده و جذب ۹۹۶ دانش آموخته برتر به عنوان عضو هیئت علمی

وی به آماری از جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ پرونده دانش‌آموختگان برتر توسط بنیاد ملی نخبگان بررسی شده است. این بررسی‌ها منجر به جذب ۹۹۶ نفر از این افراد به عنوان اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور شده است. از این میان، ۶۵ درصد دانش‌آموختگان داخل کشور و ۳۵ درصد دانش‌آموختگان خارج از کشور بوده‌اند که نشان‌دهنده توجه ویژه بنیاد به بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی داخلی و بازگرداندن نخبگان ایرانی خارج از کشور است.

وی در ادامه تصریح کرد: دانش‌آموختگان داخل کشور افرادی اطلاق می‌شوند که دوره تحصیلی خود را در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل ایران گذرانده‌اند و به اصطلاح «مقیم» نامیده می‌شوند. در مقابل، دانش‌آموختگان خارج از کشور، افرادی هستند که تحصیلات خود را در دانشگاه‌های خارج از کشور به پایان رسانده و سپس به داخل کشور بازگشته‌اند و به عنوان اعضای هیئت علمی جذب شده‌اند که به آنان «غیرمقیم» گفته می‌شود.

استخدام ۷۳ درصدی و ۲۷ درصدی نخبگان در دانشگاه‌ها

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: از لحاظ جنسیتی، ۷۳ درصد جذب‌شدگان مرد و ۲۷ درصد زن هستند. همچنین، بیشترین جذب‌ها (۸۳ درصد) مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و ۱۱ درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۶ درصد به دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص دارد.

آمار جذب نخبگان مقیم و غیرمقیم در رشته‌های مختلف

خدایگان خاطرنشان کرد: در حوزه‌های علمی، ۴۹ درصد جذب‌شدگان در رشته‌های فنی و مهندسی، ۲۱ درصد در علوم پایه، ۹ درصد در علوم پزشکی، ۱۴ درصد در علوم انسانی و هنر و ۷ درصد در رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی مشغول به فعالیت شده‌اند.

در ۱۴۰۴، ۱۸۰ دانش آموخته برتر جذب رسمی دانشگاه شدند

وی ضمن اعلام اینکه در سال جاری (۱۴۰۴) بیش از ۱۴ هزار پرونده بررسی شده است که از این تعداد، ۱۸۰ نفر جذب رسمی شده‌اند، گفت: از این میان، ۱۷۰ نفر در وزارت علوم و ۱۰ نفر در وزارت بهداشت به کار گرفته شده‌اند که این آمار گویای روند رو به رشد جذب نخبگان در کشور است.

خدایگان تأکید کرد:بنیاد ملی نخبگان با هدف ارتقای کیفیت علمی و پژوهشی کشور، همچنان به حمایت از دانش‌آموختگان برتر ادامه می‌دهد و تسهیلات لازم را برای جذب و حفظ این نخبگان فراهم می‌کند تا مسیر توسعه علمی و فناوری کشور با حضور فعال آنان هموار شود.