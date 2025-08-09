طرح مرمت و بهسازی بافت تاریخی بفروئیه، شهر ملی موتابی ایران، با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین افتتاح طرح مرمت و بهسازی بافت تاریخی بفروئیه، یکی از کانون‌های اصیل هنر موتابی در ایران، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فعالان فرهنگی و هنرمندان محلی برگزار شد.

این طرح که در چارچوب سیاست‌های کلان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و جامعه محلی اجرا شده است، نه‌تنها به بازآفرینی کالبدی و زیبایی‌شناختی بافت تاریخی کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز ایجاد بستری پویا برای تعاملات فرهنگی، رونق صنایع‌دستی و جذب گردشگران داخلی و خارجی شده است.

طرح مرمت و بهسازی بفروئیه با ایجاد گذرهای فرهنگی، بهبود دسترسی گردشگران، ساماندهی فضاهای عمومی و احیای بناهای تاریخی، فضایی زنده و پویا را در قلب بافت کهن این شهر ایجاد کرده است. این اقدام، ضمن پاسداشت اصالت تاریخی، مسیرهای نوینی را برای گسترش کسب‌وکارهای خلاق، تقویت هنرهای بومی و افزایش پیوند اجتماعی میان مردم و میراث‌شان فراهم می‌ کند.

بفروئیه، به‌عنوان شهر ملی هنر موتابی، اکنون با اجرای این طرح، گامی بلند به سوی تبدیل‌شدن به یک مقصد شاخص گردشگری فرهنگی برداشته است؛ مقصدی که گذشته و حال را در هم تنیده و چشم‌اندازی پایدار برای آینده خلق کرده است.