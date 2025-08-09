پخش زنده
رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با حذف موازی کاریها، روند استقرار دولت هوشمند در ایران شتاب بیشتری میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا عبدالهی نژاد، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیسجمهور، طرح ملی «اجرای زیستبومهای دیجیتال دولت» را به وزیر ارتباطات ابلاغ کرد.
وزارت ارتباطات نقشه راه دولت هوشمند را تهیه و فرایند هوشمندسازی و تحول دیجیتال را معماری و طراحی میکند.
از این پس، با حذف موازی کاریها، روند استقرار دولت هوشمند در ایران شتاب بیشتری میگیرد.