رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با حذف موازی کاری‌ها، روند استقرار دولت هوشمند در ایران شتاب بیشتری می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا عبدالهی نژاد، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس‌جمهور، طرح ملی «اجرای زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت» را به وزیر ارتباطات ابلاغ کرد.

وزارت ارتباطات نقشه راه دولت هوشمند را تهیه و فرایند هوشمندسازی و تحول دیجیتال را معماری و طراحی می‌کند.

از این پس، با حذف موازی کاری‌ها، روند استقرار دولت هوشمند در ایران شتاب بیشتری می‌گیرد.