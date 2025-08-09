معاون رئیس دفتر کاخ سفید، پایتخت آمریکا را از نظر ناامنی و جرایم، با مناطق جنگی دنیا مانند بغداد و بخش‌هایی از اتیوپی مقایسه کرد و از برنامه دولت ترامپ برای اعزام نیرو‌های فدرال به بخشی از شهر برای تامین امنیت خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از نشریه د هیل آمریکا، استیون میلر با اشاره به وضعیت امنیتی واشنگتن گفت که واشنگتن از بسیاری از مناطق پرخطر جهان ناامن‌تر است و افزود: «این شهر از بغداد، بخش‌هایی از اتیوپی و دیگر مناطق خطرناک جهان خشونت‌آمیزتر است.»

این درحالی است که هم اکنون براساس آمار‌های رسمی میزان جرایم خشونت‌آمیز در این شهر سال گذشته به کمترین سطح در ۳۰ سال گذشته رسیده و میزان قتل، سرقت و سرقت خودرو مسلحانه نسبت به سال ۲۰۲۳ هم کاهش چشمگیری داشته است.

نشریه د هیل آمریکا در ادامه نوشت، کاخ سفید اعلام کرده است که نیرو‌های اجرایی فدرال از چندین نهاد مختلف به مدت یک هفته در خیابان‌های شهر گشت خواهند زد، اما هنوز مشخص نیست چند نفر و در کدام مناطق مستقر خواهند شد. این در حالی است که دونالد ترامپ در طول دوره دوم ریاست‌جمهوری خود بار‌ها تهدید به در اختیار گرفتن کامل کنترل شهر واشنگتن کرده است، اقدامی که نیازمند تصویب کنگره است.

همچنین، اختلافات دولت ترامپ با شهردار مورایل بوزر (دموکرات) در موضوعاتی، چون توقف یک میلیارد دلار بودجه شهری توسط جمهوری‌خواهان و آسیب‌های احتمالی به خیابان‌ها در مراسم رژه نظامی ترامپ برجسته شده است.

این رسانه آمریکایی در پایان نوشت: این تصمیم پس از حمله به ادوارد کورستین، از کارکنان پیشین وزارت کار معروف به «بیگ بالز»، در منطقه داپونت سیرکل اعلام شد. پلیس شهر دو نوجوان ۱۵ ساله را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده است. پس از این واقعه، ترامپ خواستار تغییر قوانین شده است تا نوجوانان ۱۴ ساله و بالاتر بتوانند به عنوان بزرگسال تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.