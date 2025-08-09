واکسیناسیون ۳۰ هزار راس دام سبک و سنگین در کهگیلویه
۳۰ هزار راس دام سبک و سنگین در شهرستان کهگیلویه علیه بیماریها واکسینه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کهگیلویه از واکسیناسیون ۳۰ هزار راس دام سبک و سنگین در این شهرستان خبر داد.
کرم الله کیانی نسب با بیان اینکه برای اجرای این طرح دو گروه اداره دامپزشکی شهرستان به مناطق عشایری و محروم اعزام شدند گفت: در این طرح بیش از ۳۰ هزار رأس دام سبک در مناطق عشایری بخشهای چاروسا و دیشموک شامل دلی مهتاب، دلی کما، هفت چشمه و بنار، اشترون، گناوه و سبزه میر در بخش چاروسا و سرآسیاب، آجم، پاتاوه آجم، دره رزی، تنگ لیتون وتنگ آسیاب در بخش دیشموک علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
کیانی با بیان اینکه علاوه بر واکسیناسیون دامها آموزشهای لازم در رابطه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام به دامداران ارائه شد افزود: بیماری تب برفکی از بیماریهای مهم ویروسی و واگیردار بین دامهای اهلی و وحشی است که به آسانی منتشر شده ومی تواند خسارت اقتصادی فراوانی به دامداریها وارد کند.