مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با حضور استاندار و مدیران کل ادارات اردبیل و جمعی از اصحاب رسانه استان در مجتمع فرهنگی هنری فدک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل گفت: معیار ورود افراد به حوزه خبرنگاری نباید توجه به مادیات باشد، زیرا اصلی‌ترین لازمه ورود افراد به این عرصه، دغدغه‌مندی اجتماعی است.

مسعود امامی یگانه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه و مسئولان استان در سالن فدک اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: نگاه واقع‌بینانه خبرنگاران به مسائل، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این رو خبرنگار باید استقلال خود را حفظ کرده و اجازه استفاده ابزاری و نیابتی از جایگاه خبرنگاری را ندهد.

وی افزود: استان اردبیل نیازمند توسعه در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، کسب مهارت فردی، عمرانی و اقتصادی است که باید با تلاش و استمرار و کسب تجربه، آنها را به دست آورد.

امامی یگانه عنوان کرد: زمینه این عمل، ارزیابی عمق مسائل و فرایند بوده و کالای اعتماد به عنوان یک مسئله استراتژیک باید توسط خبرنگاران مد نظر قرار گیرد.

استاندار اردبیل تشریح کرد: معیار سنجش مدیران در بخش روابط عمومی نباید صرفا نوشتن و توضیح مبالغه آمیز باشد و ارتباط نزدیک خبرگزاری‌ها با روابط عمومی ادارات می‌تواند به افزایش بازخورد سازمان‌های دولتی منتج شود.

وی با تاکید بر تشکیل کارگروه در جهت حل مشکلات خبرنگاران در حوزه مسکن گفت: اهتمام مسئولین مربوطه و نمایندگان مجلس برای پیگیری این امر، ضرورت دارد.

استاندار اردبیل، نقش خبرنگاران در انعکاس اخبار امیدبخش در طول جنگ ۱۲ روزه را مهم دانسته و بیان کرد: تلاش ما در طول آن ایام بر این بود تا فضایی آرام در شهر ایجاد شود و در تحقق این امر، اصحاب رسانه نقشی حیاتی ایفا کردند.

امامی یگانه بیان کرد: انتقاد تعاریفی دارد و در بحث انتقاد، نقد منصفانه بر اساس معیار‌ها و شاخص‌هایی که باید ارائه مطرح است؛ از این رو در‌های انتقاد نباید به روی دولت بسته باشد.

وی همچنین با تاکید بر نهضت مدرسه سازی، اضافه کرد: اصحاب رسانه با اطلاع‌رسانی در این زمینه نیز دولت را یاری دهند و مطالبه گر باشند.