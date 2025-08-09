فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در پیامی، شهادت محمود شهمرادی، محیط‌بان پارک ملی گلستان را به خانواده وی، همکاران محیط‌بان و مردم ایران اسلامی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما سرتیپ دوم پاسدار رضا بنی‌اسدی‌فر در این پیام با بیان اینکه شهادت مظلومانه محیط‌بان غیور و فداکار، مایه اندوه و تأسف عمیق است تصریح کرد: مجاهدت و ایثار این قهرمانان خاموش عرصه امنیت زیست‌محیطی، ادامه راه روشن شهیدان وطن است که با نثار خون پاک خود، امنیت و آرامش را برای مردم ایران رقم می‌زنند.

وی ضمن عرض تسلیت به خانواده معظم شهید شهمرادی و همکاران شریف محیط‌بانی، برای آن شهید والا مقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا همچنین تأکید کرد: مأموران شجاع و متعهد حفاظت محیط‌زیست، در خط مقدم صیانت از طبیعت و امنیت زیستی کشور با شکارچیان غیرمجاز با اقتدار برخورد کرده و اجازه تعرض به میراث طبیعی این سرزمین را نخواهند داد.