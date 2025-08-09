امروز: -
حضور امدادگران جمعیت هلال احمر در پایانه‌های مرزی برای خدمت به زوار اربعین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸- ۰۸:۵۱
بسته خبری ایران جوان
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
در ستایش نگارگر ایرانی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
یک امت پشتیبان ایران
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
برچسب ها: هلال احمر ، زائران اربعین ، پیاده‌روی اربعین
