به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از استان تهران، جامعه ایمانی مشعر، به مناسبت فرار رسیدن مراسم پیاده روی اربعین حسینی، پویش بزرگ مواکب حسینی را در حمایت از غزه راه اندازی کرد.

این پویش با عنوان «هم سفره با حسین (ع)، از کربلا تا غزه» راه اندازی شده و قرار است در قالب این پویش ۲۰ درصد از هزینه‌های اربعین، نذر مظلومان غزه شود.

برگزارکنندگان این پویش در کنار پیاده روی اربعین، از مردم خواستند با پیوستن به این پویش جلوه‌ای دیگر از فرهنگ عاشورایی ایثار و فداکاری و یاری‌گری مظلومان و مستضعفان عالم را به نمایش بگذارد.

در صورتی که فردی مال خود را مشخصاً برای زائران اربعین در عتبات یا... وقف کرده باشد، باید در همان مسیر صرف شود.

علاقه مندان می‌توانند مبالغ اختصاصی خود برای حمایت از مردم مظلوم غزه را به به شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۳۵۳۲۱۲۲ و شماره شبا حساب اختصاصی ۶۳۰۷۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱۱۳۲۲۷۷۴۰۰۱ IR واریز کنند.