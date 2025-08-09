به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور صبح امروز شنبه در بازدید از پیش اعلام نشده از سازمان صدا و سیما، به مناسبت روز خبرنگار، با حضور در استودیو شبکه خبر ضمن تبریک روز خبرنگار و با تأکید بر اینکه حضورش در این مجموعه به منظور قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، مدیران و کارکنان رسانه ملی است، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی این مجموعه را در فهرست اهداف خود قرار داد، زیرا از خبر و آگاهی مردم واهمه دارد.

رئیس جمهور افزود: متأسفانه برخی خودفروختگان اخبار را بر اساس نیت‌های شوم استعمارگران و متجاوزان مدیریت می‌کنند، اما خبرنگاران آگاه و فداکار در ایران، منطقه و غزه، صدای مظلومیت مظلومان و واقعیت تجاوز‌های صهیونیست‌ها را به گوش جهانیان می‌رسانند و در این مسیر حتی جان خود را تقدیم می‌کنند که این قابل قدردانی و بسیار ارزشمند است.

آقای پزشکیان در ارزیابی نقش فعالیت‌های رسانه‌ای در دفاع مقدس ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد با حملات خود انتشار خبر و پیام‌رسانی متوقف خواهد شد و با هدف ایجاد هرج و مرج اقدام به ترور فرماندهان، دانشمندان و نیرو‌های نظامی و انتظامی کرد، اما فرماندهان جایگزین شدند، مدیریت‌های علمی ادامه یافت و صدا و سیما حتی لحظه‌ای از فعالیت خود دست نکشید. رسانه ملی با پیام‌ها، جلسات، گفت‌و‌گو‌ها و نمایش تصاویر از صحنه‌ها، تاثیرگذاری و صداقت خود را بیش از گذشته نشان داد و همراهی مردم نیز در این زمینه جای قدردانی دارد. این صدا‌ها و پیام‌ها و همراهی‌ها، صهیونیست‌ها را وادار کرد بپذیرند که نمی‌توانند به اهداف خود برسند.

رئیس جمهور ادامه داد: این اقدامات به نظر نتیجه سیاست‌های آمریکا و عواملش بود که قصد داشتند کشور را به سمت اهداف شوم خود سوق دهند، اما با تلاش و مشارکت رسانه ملی، فرماندهان، نیرو‌های ارتش، سپاه، نیروی هوایی و پدافند، دشمن مجبور شد از تجاوز دست بردارد. اگرچه به ظاهر ادعای پیروزی داشتند، اما واقعیت این است که پیروزی با ملت ایران و مقاومتی بود که شکل گرفت و افتخارآفرین شد.

آقای پزشکیان با اشاره به حضور در عرصه‌های مختلف دفاع مقدس ۱۲ روزه و بازدید از ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیما پس از حمله رژیم صهیونیستی اظهار داشت: همان روزی که این مجموعه هدف قرار گرفت، ما نیز جلسه‌ای داشتیم و حمله دشمن به آن جلسه نیز ناموفق بود. در طول آن ۱۲ روز، دولت با تمام وزارتخانه‌ها جلسات مستمر برگزار کرد و برنامه‌ریزی لازم برای استمرار خدمات‌رسانی به مردم انجام شد. در هیچ بخش، از کالا‌های اساسی تا خدمات عمومی، کسری و کمبودی وجود نداشت و آرامش در ارائه خدمات به وضوح قابل مشاهده بود که رسانه ملی آن را منعکس می‌کرد.

رئیس جمهور افزود: صدا و سیما پس از این حادثه به سرعت کار‌های خود را ساماندهی کرد و از محل‌های لازم پیام‌ها را مخابره نمود. این اقدامات، به‌ویژه فعالیت‌های بی‌سابقه در اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار طی آن ۱۲ روز، باعث شد رسانه ملی در جهان مطرح شود و روند ایجاد وحدت و انسجام ملی را تقویت کند؛ این پیامی بود که به همه مردم ایران و همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند، منتقل شد.

آقای پزشکیان با اشاره به نقش رسانه ملی در انعکاس پیام دفاع از تمامیت کشور اظهار داشت: این پیام از صدا و سیما به‌طور کامل به گوش مردم رسید و در ایجاد انسجام و تقویت روحیه دفاعی بسیار مؤثر بود. از همه کسانی که در ایجاد وحدت و انسجام تلاش کرده و می‌کنند، قدردانی می‌کنم. به همین بهانه روز خبرنگار که به یاد خبرنگاران شهید در افغانستان شکل گرفته، فرصتی است تا بر لزوم تداوم انتشار پیام وحدت و انسجام میان همه قومیت‌ها، سلایق و جریان‌های فعال در کشور تأکید شود.

رئیس جمهور ادامه داد: در جریان ۱۲ روز دفاع مقدس، علی‌رغم اختلاف‌نظرها، همه برای دفاع از کشور پای ایران ایستادند؛ حتی کسانی که پیش‌تر انتظار نمی‌رفت و گاهی سابقه مواجهه با آنها وجود داشت، در این مسیر همراه شدند. رسانه توانست با ایجاد همدلی و وحدت، نقشی ارزشمند ایفا کند و امید است این روند با قدرت ادامه یابد. ایران متعلق به همه ایرانیان است و چه آنان که در داخل هستند و چه آنان که در خارج زندگی می‌کنند، با قدرت از کشور دفاع خواهند کرد و این پیام باید از رسانه ملی با قوت مخابره شود.

آقای پزشکیان در پاسخ به سؤالی در خصوص نقش خبرنگاران در حفظ و تقویت وحدت و همدلی ملی گفت: وظیفه خبرنگاران در این زمینه بسیار حیاتی است. در جامعه نقاط مشترک فراوانی وجود دارد و در کنار آن، تفاوت در سلایق نیز طبیعی است. در تجربه شخصی خود بنده، نزدیک‌ترین اعضای خانواده که اصرار داشتند تا پای جان در ایام پرمخاطره تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی بنده را همراهی کنند، در موضوعات روزمره با بنده اختلاف‌نظر داشتند؛ این نشان می‌دهد که اختلاف در سلیقه نباید به معنای دشمنی تلقی شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: بسیاری از اختلافات در خانواده‌ها یا میان گروه‌ها ریشه در مسائل ساده دارد که با پذیرش تفاوت‌ها می‌توان از آنها عبور کرد. رسانه‌ها باید این واقعیت را شفاف بیان کنند که تفاوت دیدگاه‌ها امری طبیعی است و نباید به شکاف و دشمنی تبدیل شود. نمونه آن در دفاع مقدس ۱۲ روزه مشاهده شد که حتی افرادی با ظاهر و سبک زندگی متفاوت، در کنار نظام و برای دفاع از ایران ایستادند.

آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: اگر رسانه بتواند فرهنگ پذیرش تفاوت‌ها را ترویج دهد و اختلافات را به گفت‌و‌گو تبدیل کند، هم ثبات و انسجام تقویت خواهد شد و هم گروه‌ها و جریان‌ها دست در دست یکدیگر برای پیشرفت کشور تلاش خواهند کرد. باید پذیرفت که در کنار اختلافات، اصول مشترک مهمی وجود دارد که همه بر سر آن متحدند و برای ایران و سربلندی آن تلاش می‌کنند.

آقای پزشکیان افزود: دشمنان تصور می‌کردند با ترور فرماندهان، دانشمندان و حمله به نیروی انتظامی می‌توانند کشور را به هرج‌ومرج بکشانند و صدای اطلاع‌رسانی را خاموش کنند، اما برخلاف انتظارشان، خبرنگاران و رسانه‌ها همچنان فعال ماندند و با صداقت و نفوذ بیشتر، حقایق را به مردم رساندند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جایگزینی سریع فرماندهان و ادامه فعالیت علمی کشور، همراهی مردم عزیز و تلاش نیروهای مسلح باعث شد دشمن از اهداف شوم خود عقب‌نشینی کند. این پیروزی متعلق به ملت مقاوم ایران است که با همبستگی افتخار آفرید.



آقای پزشکیان در ادامه به عملکرد دولت اشاره کرد و افزود: در روزهایی که دشمن به دنبال ایجاد هرج‌ومرج بود، دولت با برنامه‌ریزی دقیق و حضور مستمر در صحنه توانست خدمات لازم را به مردم ارائه دهد و هیچ کمبودی احساس نشد. رئیس جمهور گفت: رسانه ملی با مدیریت هوشمندانه و اطلاع‌رسانی بی‌وقفه، پیام وحدت، انسجام و دفاع از تمامیت ارضی کشور را به گوش همه ایرانیان رساند. این همراهی و همدلی مردم با وجود اختلافات، نشان داد که ایران برای همه ایرانیان است و همه در کنار هم از کشور دفاع می‌کنند. از تلاش‌های صداوسیما و همه عزیزانی که در ایجاد این وحدت نقش داشتند صمیمانه قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این مسیر با قدرت ادامه یابد.

پزشکیان گفت: در جریان جنگ، دختران بی‌حجاب که برخورد بدی با آنها داشتیم، پلاکارد جانم فدای رهبر در دست می‌گرفتند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55159435"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5537631/55159435?width=600&height=350"></script></div>

پزشکیان افزود: در ۱۲ روز بحران، رسانه ملی عامل انسجام، وحدت و دفاع همه‌جانبه ملت ایران بود.

رئیس‌جمهور گفت: رسانه ملی با مدیریت هوشمندانه و اطلاع‌رسانی بی‌وقفه، پیام وحدت، انسجام و دفاع از تمامیت ارضی کشور را به گوش همه ایرانیان رساند.

رئیس جمهور در پایان ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار به همه فعالان این عرصه ابراز امیدواری کرد که با انسجام و وحدتی که شکل گرفته و با ایفای رسالت رسانه‌ها، این همبستگی روزبه‌روز تقویت و مستحکم‌تر شود.