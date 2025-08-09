پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: رشته چادرشببافی بهعنوان یکی از رشتههای صنایعدستی این استان باززندهسازی میشود.
اسماعیل رمضانی افزود : سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور در سال ۱۴۰۲ برای باززندهسازی رشته چادرشببافی در روستای پیربلوط شهرستان شهرکرد تأمین شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت : در این راستا آموزشهای لازم به ۱۲ نفر از هنرجویان ارائه و مجوزهای تولید بهمنظور فعالیت این افراد صادر شد.
رمضانی قدمت چادرشببافی در چهارمحال و بختیاری را مربوط به دوران ایلخانی اعلام کرد و افزود : چادرشببافی یکی از رشتههای زیبا و تاریخی صنایعدستی و هنرهای سنتی است که با استفاده از رنگهای مختلف در طرحهای چهارخانه بافته میشود.
وی گفت : جنس نخهای بهکار رفته در پارچههای تولیدی از پنبه یا ابریشم است که با دستگاههای چوبی و یا ترکیب چوب و فلز آماده میشود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری به سابقه طولانی و دیرینه ایران در رشته چادرشببافی اشاره کرد و افزود : علاوه بر چهارمحال و بختیاری استانهای دیگری مانند یزد، گیلان، مازندران، خراسانشمالی و هرمزگان در این رشته فعالیت داشتهاند.
رمضانی گفت: نمدمالی، کلاهمالی، قفلسازی، گلبندی خاتم، گیوهدوزی، گلیمبافی، چوقابافی، لباسهای محلی، جاجیمبافی، چلنگری، طراحی سنتی، سفالگری سنتی، مشبک چوب، خراطی چوب، زیورآلات سنتی، ملیلهدوزی، حجاری سنتی، قلمزنی روی فلز، رنگرزی، گچبری و بافتنیهای از مهمترین رشتههای صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری است.
وی تأکید کرد: تاکنون ۵۵ رشته صنایعدستی و هنرهای سنتی از چهارمحال و بختیاری مُهر اصالت ملی و ۹ رشته مُهر اصالت بینالمللی دریافت کرده است.