امروز با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، ناپایداری‌های جوی و دریایی در هرمزگان همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: براین اساس تا ظهر دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج است.

مرضیه سی سی پور افزود: بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی توصیه کرد: شناور‌های سبک از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق، گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌ها پیش بینی می‌شود.

سی سی پور افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

فردا شدت باد‌های جنوب شرقی در دریا کاهش می‌یابد و تا دوشنبه فعالیت سامانه فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات استان ادامه دارد.

امروز تغییر دما نوسان چندانی ندارد.

از فردا تا پنجشنبه بویژه در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه، افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.