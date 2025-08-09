رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ابهر از کشف و معدوم‌سازی لاشه‌های حاصل از کشتار غیرمجاز هفت رأس دام در یکی از روستاهای تابعه این شهرستان خبر داد.

کشف و معدوم‌سازی لاشه‌های حاصل از کشتار غیرمجاز در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عبداله بیگدلی افزود: طی هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی، اکیپی از کارشناسان دامپزشکی شهرستان‌های ابهر و خرمدره به یکی از دامداری‌های واقع در روستاهای تابعه شهرستان ابهر مراجعه کردند.

وی اضافه کرد:در این بازدید، لاشه‌های حاصل از کشتار غیرمجاز هفت رأس تک سمی شامل اسب، الاغ و قاطر کشف شد همچنین یک جنین نیز در محل مشاهده گردید.

بیگدلی افزود؛ وزن مجموع لاشه‌ها و آلایش موجود در محل ۱۱۹۲ کیلوگرم بود که همگی فاسد، دارای بوی نامطبوع و رنگ غیرطبیعی بودند و نگهداری آن‌ها تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: با دستور دادستان شهرستان، لاشه‌های کشف‌شده با حضور عوامل دامپزشکی، نیروی انتظامی و دهیار روستا، به صورت کاملاً بهداشتی در محل دفن شدند.

رئیس اداره دامپزشکی ابهر تأکید کرد: پرونده این تخلف در حال بررسی قضایی است و اداره دامپزشکی با جدیت با هرگونه کشتار غیرمجاز و تهدید علیه سلامت عمومی برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه کشتار غیرمجاز دام، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ به ادارات دامپزشکی سطح استان گزارش دهند و از خرید گوشت فاقد لیبل و مهر دامپزشکی اکیداً خودداری کنند.