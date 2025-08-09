دو نفر از افرادی که به قصد پیدا کردن گنج در ایوانکی مشغول حفر چاه بودند بر اثر گاز گرفتگی جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: این حادثه ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۱۸ مرداد در محور ایوانکی به آب‌سرد، فرعی محله بولون رخ داد .

به گفته وی ، جویندگان گنج سه نفر بودند که در حین حفر چاه برای پیدا کردن گنج، دچار گازگرفتگی شدند.

وی افزود: در این حادثه مرگبار دو نفر در داخل چاه جان باختند و یک نفر مصدوم شد .

برای امداد و نجات حادثه دیدگان این عملیات تیم امدادی پایگاه ایوانکی، پشتیبانی پایگاه مرکزی شهرستان گرمسار و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شده بودند .