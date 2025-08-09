به همت خیران نیک اندیش
بهسازی و تجهیز پژوهش سرای خوانسار
پژوهش سرای دانش آموزی محقق خوانساری با کمک ۸۰ میلیارد ریالی خیر نیک اندیش بهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش خوانسار با اشاره به اینکه این مرکز با همت خیر نیک اندیش بانو امینی بهسازی و با مساعدت دیگر خیران تجهیز شده است، گفت: این مرکز مجهز به کارگاه رایانه، آزمایشگاه فیزیک، زیست و شیمی، کتابخانه، اتاق موزه و اتاق ریاضی و دیگر بخشهای مورد استفاده دانش آموزان در هر رده سنی است.
مرتضی گرجی افزود: توانمندسازی معلمان نیز در این مرکز با ساخت اتاقهای هوش مصنوعی با بروزترین روشها و سالن اجتماعات مجهز به فن آوریهای روز اجرا شده است.
