به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: در این نمایشگاه ۹۲ اثر از ۱۷ هنرجو با تکنیک‌های سیاه قلم، رنگ روغن، مداد رنگی، طراحی، اکرولیک با سبک هایپررئال، فوتورئالیسم و اکسپرسیونیسم با موضوع انسان، طبیعت و جنگ در معرض دید عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است.

حمید رضا آتشی گفت:نمایشگاه نقاشی شب‌های پرستاره تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ دایر است.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه در نگارخانه کمال الملک واقع در خیابان شهیدجعفری (راه آهن) مجتمع فرهنگی وهنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور برپا شده است.