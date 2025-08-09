پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه نقاشی گروهی شبهای پرستاره در نیشابور برپاشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: در این نمایشگاه ۹۲ اثر از ۱۷ هنرجو با تکنیکهای سیاه قلم، رنگ روغن، مداد رنگی، طراحی، اکرولیک با سبک هایپررئال، فوتورئالیسم و اکسپرسیونیسم با موضوع انسان، طبیعت و جنگ در معرض دید عموم علاقهمندان قرار گرفته است.
حمید رضا آتشی گفت:نمایشگاه نقاشی شبهای پرستاره تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ دایر است.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه در نگارخانه کمال الملک واقع در خیابان شهیدجعفری (راه آهن) مجتمع فرهنگی وهنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور برپا شده است.