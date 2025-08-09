پخش زنده
هوا در سه منطقه اصفهان ناسالم برای عموم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۳، بولوار کاوه ۱۵۷ و ولدان با ۱۵۴ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم است .
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با ۱۰۷، دانشگاه صنعتی ۱۱۹، خیابان زینبیه ۱۴۰ و خیابان فرشادی ۱۱۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۶، سپاهانشهر ۶۰، خیابان فیض ۸۴، کردآباد ۹۲، خیابان میرزا طاهر ۷۱ و خیابان هزار جریب ۶۸ AQI قابل قبول است.
میانگین هوای شهر اصفهان صبح امروز با ۱۰۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی، زنان باردار و کودکان) قرار دارد .
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.