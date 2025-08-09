پخش زنده
امروز: -
صید "لانگ لاین" یا صید با رشته قلاب طویل، یک روش نوین برای صید ماهی در دریا است که امروزه در دنیا از آن به عنوان تجاریترین و اقتصادیترین روش صید شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس تعاونی صیادان چابهار، گفت: صید با قلاب در مقایسه با روشهای سنتی و قدیمی مانند صید با تور مزیتهای زیادی دارد که مهمترینِ آنها حفظ ذخایر دریا، پایداری صنعت صید و صیادی و جلوگیری از آسیبهای صیادی به اکوسیستم دریا است.
قیوم پیوسته افزود::درصید "لانگ لاین" که با یک یا چند قلاب رشته طویل فقط ماهیان صنعتی که ارزش اقتصادی بالایی دارند صید میشوند.
وی ادامه داد: رونق صیدِ با قلاب در شهر ساحلی چابهار الگویی مناسب برای صیادانِ دیگر شهرهای ساحلی کشور است.
رئیس تعاونی صیادان چابهار تصریح کرد: صیادان چابهاری برای صیدماهیان صنعتی به روش قلاب، شبانه با شناوریهای کلاس قایق به ۱۲۰ تا ۱۵۰ مایلی دریا سفر میکند و هر قایق ین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو ماهی صید میکند.