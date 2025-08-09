بازار فیزیکی امروز ۱۸ مرداد میزبان عرضه‌های متعددی در رینگ داخلی و بین‌الملل است. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۴ هزار و ۸۰۰ تن نرمال بوتان شرکت پالایش نفت کرمانشاه و ۳ هزار و ۷۰۰ تن گاز مایع صادراتی شرکت پالایش نفت لاوان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجم عرضه محصول نیز می‌توان به برنامه عرضه ۳۳۰ تن اکسیژن و ۳۳۰ تن نیتروژن مایع شرکت فولاد خوزستان اشاره کرد.

فروش ۲.۱ میلیارد کیلووات ساعت برق

بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۵۵۲ کیلووات ساعت برق در تمامی تابلوها بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۳ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش یک میلیارد و ۸۰۹ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۳ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال رسید.

بیشترین ارزش ریالی معاملات برق در این بازار در هفته مورد بورسی نیز مربوط به تابلو فیزیکی برق آزاد بود؛ فروش ۱۹۹ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۴۵۶ کیلووات ساعت برق از این تابلو به قیمت آزاد و رقابتی مجموع ارزشی برابر ۸ هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال را رقم زد.

ثبت ارزش ۶۶.۸ هزار میلیارد ریالی در بازه هفتگی

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۶۶ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال در هفته اخیر منتهی به آخرین روز کاری برابر چهارشنبه پانزدهم مرداد رسید. این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و همچنین معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود.

۶۴ درصد ارزش هفتگی ثبت شده در این بازار در رینگ بین‌الملل و ۱۳ درصد آن در رینگ داخلی به ثبت رسید. همچنین ۲۰ درصد ارزش هفتگی بازار مربوط به دادوستد برق و مابقی آن مربوط به معاملات ابزارهای مالی بود.

فروش صادراتی ۱۲۵ هزار تن حامل انرژی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان معامله ۱۲۵ هزار تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در هفته اخیر بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۴۲ هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال انجامید.

ثبت ارزش ۹ هزار میلیارد ریالی در رینگ داخلی

بررسی داده‌های رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۲۶ هزار و ۹۳۸ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در این بازار و ثبت مجموع ارزشی برابر ۹ هزار میلیارد ریال در این رینگ حکایت دارد.