۲۰ زندانی در گلخانهی زندان مرکزی شهرستان بیرجند در ۳ هزار و ۶۰۰ متر مربع گوجه گیلاسی تولید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر بنیاد تعاون زندانهای استان در گفتگو با خبرنگار صدا وسیمای استان گفت: زندانیان زندان مرکزی بیرجند در یکسال اخیر ۵۱ تن گوجه گیلاسی تولید کردند.
ابراهیم زنگنه افزود: محصولات تولید شده علاوه بر مصرف داخل به تهران نیز ارسال می شود.
وی گفت: بزرگترین سطح زیرکشت گوجه گیلاسی در خراسان جنوبی متعلق به این گلخانه در زندان مرکزی بیرجند است که اشتغال مستقیم ۲۰ نفر را فراهم کرده است.