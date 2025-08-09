پخش زنده
امروز: -
طرح «نیابت» و توزیع هزار بسته معیشتی در کردستان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان کردستان از اجرای طرح «نیابت» با هدف دلجویی از خانوادههای بیماران، نیازمندان و زندانیان و توزیع هزار بسته معیشتی خبر داد.
جبار ولیزاده، با اشاره به فعالیتهای جمعیت هلال احمر در حوزه داوطلبان اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم ما، طرح «نیابت» است که با هدف دلجویی از خانوادههای بیماران، نیازمندان و زندانیان اجرا میشود.
ولی زاده افزود: همچنین کاروانهای سلامت هلال احمر در طول سال چندین مرحله در مناطق مختلف استان مستقر میشوند که در آنها پزشک، دندانپزشک و ماما حضور دارند و کلاسهای آموزشی رایگان نیز برای مردم برگزار میشود.
ولیزاده به کمکهای جمعآوری شده برای مردم غزه و لبنان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۵۰ میلیون تومان طلا و مسکوکات توسط مردم شهر سنندج برای مردم مظلوم غزه و لبنان جمعآوری شد که نشاندهنده همبستگی و همدلی مردم کردستان است.
معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر کردستان به توزیع بستههای معیشتی در مناسبتهای مختلف اشاره کرد و گفت: در مناسبتهایی مانند شب یلدا، اعیاد دینی و عید نوروز، هزار بسته معیشتی هم توسط هلال احمر بین نیازمندان توزیع شد.
وی با اشاره به ارائه خدمات بانک امانت تجهیزات پزشکی، بیان کرد: تجهیزات پزشکی مورد نیاز به ۲۰۰ بیمار نیازمند از یک ماه تا بیشتر به صورت امانت داده شده و این خدمات شامل بیماران خاص از جمله بیماران سرطانی، صعبالعلاج و لاعلاج میشود.
ولیزاده تصریح کرد: مددجویانی که توانایی تهیه دارو را ندارند، یا تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند با مراجعه به داروخانه طرف قرارداد هلال احمر و ارائه پیشفاکتور، تا ۸۰ درصد از هزینه دارو به آنها پرداخت میشود و همچنین خدمات دندانپزشکی به خانوادههای نیازمند در دستور کار قرار دارد.
وی به طرح مددکاری برای افراد فاقد پوشش بیمهای یا دهکهای پایین اشاره کرد و گفت: برای این افراد تا ۸۰ درصد و بیشتر از هزینه دارو توسط هلال احمر پرداخت میشود.
معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر تاکید کرد: در سال گذشته ۸ میلیارد تومان بابت پرداخت هزینههای دارویی بیماران نیازمند پرداخت شد و این طرح در سال جاری نیز با توجه به تخصیص بودجه و تشخیص و معرفی همکاران ادامه خواهد داشت.
ولیزاده در پایان به فعالیتهای واحد خونگیری اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۰۰ واحد خون توسط داوطلبان و همکاران در شهرستانهای سقز و سنندج اهدا شد.
وی در خصوص تعداد داوطلبان جمعیت هلال احمر در استان گفت: ۲۸ هزار داوطلب در سامانه هلال احمر ثبت نام شدهاند که ۲ هزار نفر از آنها داوطلبان فعال هستند و در مواقع بحران به هلال احمر کمک میکنند.
وی عنوان کرد: تمام این داوطلبان آموزشهای امدادگری و کمکهای اولیه را دیدهاند که در واقع دوره امدادگری و نجاتگری ما ۶ ماه طول میکشد.