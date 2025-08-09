به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید روح الله حسینی نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به همراه حمید رضا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران درشهر مزارشریف و جمعی از کارمندان کنسولگری امروز برای گرامی‌داشت از بیست هفتمین سالروز شهادت شهدای دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و خبرنگار خبرگزاری ایرنا در شهر مزارشریف با حضور در محل شهادت شهدا با اهدای گل و قرائت فاتحه و تلاوت قرآن‌کریم یاد و خاطره‌ی این شهدای عزیز را گرامی داشتند.در هفدهم مرداد سال هزار و سیصد و سی و هفت هجری خورشیدی، ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم قرار گرفت که در آن هشت تن از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به شهادت رسیدند.