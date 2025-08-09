مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی گفت: اکنون ۱۳۲ گروه همچون سلیاک، سرطان، تالاسمی، اوتیسم و‌ام اس عضو صندوق بیماری‌های صعب العلاج هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهردادسفیدگران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تاسیس این صندوق از سال ۱۴٠۲ افزود: تا کنون ۱۴ هزار و ۸۳۱ بیمار خاص و صعب العلاج در این صندوق عضو هستند که تا کنون ۵۱ میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه‌های بیماران شده است.

وی با اشاره به اینکه در کشور، ۱۳۹ مرکز درمان ناباروری و ۲ مرکز در خراسان شمالی فعال است گفت: ۹٠درصد درمان ناباروری در بخش دولتی و ۷۰ درصد در بخش خصوصی توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

سفیدگران به ویزیت رایگان کودکان زیر ۷ سال اشاره کرد و گفت: غیر از ۳۰ درصد در بخش دارو مابقی خدمات برای این گروه بصورت رایگان است حتی دولت ۱۰ درصد فرانشیز به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از سال ۴۰۲ تا کنون را هم نیز بصورت رایگان انجام کرده است.

وی افزود: ۷۲۶ هزار و ۷۰۲ نفر در استان معادل ۷۲ درصد جمعیت استان زیر پوشش بیمه سلامت هستند.