توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی در مناطق با رشد بالای جمعیت دانش‌آموزی و سرانه آموزشی پایین‌ در اولویت برنامه‌ریزی ‌های اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، گفت: شهرستان زاهدان با اجرای طرح نوسازی بیش از ۳۰۰ کلاس درس از محل اعتبارات نهضت ملی مدرسه‌سازی در صدر طرح های عمرانی استان قرار دارد که درصدد تکمیل آنها تا مهر امسال هستیم.

لکـزایی با اشاره به وضعیت سایر مناطق استان، افزود: شهرستان‌هایی نظیر سراوان، چابهار و ایرانشهر نیز به ‌دلیل رشد بالای جمعیت دانش‌آموزی در اولویت توسعه قرار گرفته‌اند در حالی که مناطقی با جمعیت ثابت یا رو به کاهش، نیاز کمتری به ساخت ‌وساز جدید دارند.

وی با بیان اینکه میانگین سرانه آموزشی سیستان و بلوچستان حدود ۳.۹ متر مربع است، تصریح کرد: این شاخص در شهرستان‌ها متفاوت است به‌طوری‌که در برخی نقاط افزایش ۰.۱ متر مربعی و در برخی دیگر حتی تا یک متر مربع را شاهد بوده‌ایم.