

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جلسه ماهیانه شورای فرهنگ عمومی بخش سرفاریاب با هدف هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص مراسم اربعین شهادت امام حسین علیه السلام و مناسبت‌های دهه پایانی ماه صفر در دفتر امام جمعه شهر سرفاریاب برگزار شد .

امام جمعه سرفاریاب در این جلسه با گرامی داشت مناسبت‌های ایام و تسلیت ایام اربعین حسینی و آرزوی توفیق و سلامتی برای زائران اربعین، حضور در همایش عظیم و معنوی اربعین حسینی را دارای ارزش و برکات و آثار زیادی دانست و بر لزوم تلاش برای برگزاری هر چه بهتر مراسم اربعین شهادت امام حسین (ع) در بخش سرفاریاب تاکید کرد.

حجت ااسلام زارعی پور گفت: ضروری است برنامه ریزی‌های لازم برای هرچه باشکوهتر برگزار کردن این مراسم معنوی در شهر سرفاریاب و روستا‌های پرجمعیت این بخش اندیشیده شود.

برگزاری مراسم پیاده روی در روز اربعین شهادت امام حسین (ع) از محل گلزار شهدای مرکزی سرفاریاب تا حرم امامزاده حمزه - برپائی موکب و ایستگاه‌های صلواتی در طول مسیر با همکاری مؤسسات خیریه و جمعیت هلال احمر- تجمع عزاداران و ادامه عزاداری در بقعه امام زاده حمزه و کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه برای برقراری امنیت شرکت کنندگان توسط نیرو‌های نظامی در طول مسیر در این نشست تصویب شد.