وزارت امور خارجه کشورمان با مردم و دولت ونزوئلا در مواجهه با سیاستهای مداخلهجویانه آمریکا ابراز همبستگی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مواضع و رفتارهای مداخلهجویانه #آمریکا علیه #ونزوئلا، ضمن محکوم کردن اقدامات آمریکا در این خصوص، با دولت و مردم ونزوئلا ابراز همبستگی کرد.
بر اساس پیام منتشره در حساب ایکس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «رفتارها و گفتارهای مداخلهجویانه مقامات آمریکا در امور داخلی کشورهای مستقل، از جمله ونزوئلا، اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل را به نحوی بیسابقه بیاعتبار و بیمنزلت کرده است.»
در این پیام تأکید شده است: «اقدام موهن آمریکا در تهدید رئیسجمهور قانونی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد و طرح اتهامهای بیاساس علیه وی، نشانه روشنی از اعتیاد روزافزون سیاستگذاران آمریکایی به یکجانبهگرایی ستیزهجویانه و روشهای قهرآمیز برای پیشبرد اهداف نامشروع در عرصه سیاست خارجی است. هیچ کشور مسئولیتپذیری نمیتواند نسبت به این روند خطرناک که بنیانهای هنجاری و اخلاقی حاکم بر ملل متحد را هدف قرار داده است بیاعتنا بماند.»
در پایان تصریح شده است: «ایران با مردم و دولت منتخب جمهوری بولیواری ونزوئلا ابراز همبستگی کرده و مداخلات غیرقانونی آمریکا در امور داخلی این کشور را محکوم میکند.»