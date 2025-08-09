مسابقات قهرمانی کاراته کای نونهال و نوجوان جام گرامیداشت شهدای ششم بهمن آمل به مدت دو روز در این شهرستان برگزار شد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پرونده نخستین دوره مسابقات کاراته جام شهدای ششم بهمن آمل با حضور جالب توجه بیش از ۴۰۰ کاراته‌کای نونهال و نوجوان دختر و پسر درحالی جمعه شب در شهرستان آمل بسته شد که حد نصاب تازه‌ای از تعداد شرکت کننده در این رده سنی به ثبت رسید.

در پایان این مسابقات دو روزه که در سالن ورزشی اوقاف آمل برگزار شد، با وجود سطح برگزاری مسابقات که شهرستانی بوده، اما از نظر تعداد شرکت کننده و حضور قابل توجه علاقمندان دراین رشته ورزشی، در مقایسه با مسابقه‌های قبل ازآن یک رکورد ثبت شد.

علیرضا رضازاده یکی از داوران کاراته آملی که قضاوت‌های متعددی از رقابت‌های معتبر بین المللی و آسیایی را در کارنامه افتخارات ورزشی خود دارد، در سالن برگزاری مسابقات کاراته جام شهدای ششم بهمن آمل حضور یافت و عملکرد آینده سازان این رشته ورزشی را زیرنظر داشت.

رئیس هیأت کاراته شهرستان آمل، برگزاری مسابقات کاراته جام شهدای ششم بهمن آمل را نقطه عطفی دراوج گیری دوباره کاراته دراین شهرستان پس از چند سال بی برنامه و رکود اعلام کرد.

رضا بهرامپورافزود: دراین دوره بیش از ۴۰۰ کاراته کا دختر و پسر رده‌های سنی نونهالان ونوجوانان در دو روز با هم رقابت کردند که حضور این تعداد شرکت کننده درمسابقات کاراته شهرستان آمل تاکنون بی سابقه وکم سابقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه یکی ازهدف‌های مهم دربرگزاری مسابقات کاراته جام شهدای ششم بهمن آمل، فضای رقابتی میان کاراته کا‌های نونهال ونوجوان شهرستان وشناسایی استعداد‌های جدید این رشته ورزشی بوده است، تصریح کرد، برترین‌های هر بخش این مسابقات جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات که بهمن ماه برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

رئیس هیأت کاراته آمل درعین حال به فعالیت بیش از هزار کاراته کا دراین شهرستان که در ۳۸ باشگاه فعال کنترلی و ۱۵ باشگاه غیرکنترلی سازماندهی شده‌اند، اشاره کرد وادامه داد، حدود ۷۰ مربی آموزش شده وفعال، تربیت کاراته کا‌های علاقمندان این شهرستان را برعهده دارند.

بهرامپور با اعلام اینکه این شهرستان در گذشته از شهر‌های ویژه کاراته مازندران بوده که باید به روز‌های اوج خود بازگردد، یادآورشد: متاسفانه در چند سال گذشته، کاراته آمل از جایگاه اصلی خود به دور بوده و باید با تلاش شبانه روزی و برگزاری رقابت‌های مختلف، شناسایی نیرو‌های بااستعداد و حضور دلسوزان این رشته درکمک ومشورت دههی به هیأت به روز‌های اوج بازگشت.