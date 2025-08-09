جویبار با چشمانی اشکبار، پیکر جاسم دلاوری، قهرمان نامدار بوکس ایران و مازندران را بدرقه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جویبار صحنه وداع مردم و جامعه ورزش مازندران با جاسم دلاوری، قهرمان خوشنام بوکس ایران بود. ورزش ایران و مازندران در روز داغ تابستانی، داغی دیگر را تجربه کرد و با پهلوانی خداحافظی کرد که سالها برای سربلندی پرچم کشور در میادین بینالمللی جنگید.
مراسم تشییع این قهرمان، با حضور خانواده، اهالی ورزش، مسئولان و مردم قدرشناس برگزار شد. دلاوری که در کنار کسب مدالها و افتخارات متعدد، همواره به عنوان الگویی از اخلاق و تواضع شناخته میشد، در دل مردم جایگاه ویژهای داشت.
حاضران در مراسم، ضمن یادآوری افتخارات ورزشی او، از روحیه پهلوانی، سادهزیستی و اخلاقمداریاش گفتند و خانواده دلاوری نیز در سخنانی از عشق و تعهد او به مردم و میهن یاد کردند.
پیکر این قهرمان ملی پس از تشییع در جویبار، زادگاهش، به خاک سپرده شد. دلاوری در سالهای اخیر با وجود همه سختیها و مشکلات جسمانی، همچنان با انگیزه و امید زندگی میکرد و در گفتوگوهای خود همواره از آرزوهایش برای پیشرفت ورزش بوکس سخن میگفت.
ایوب رضوانی گزارش می دهد