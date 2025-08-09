به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نهمین مرحله آماده‌سازی تیم ملی روئینگ بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ و بازی‌های آسیایی ناگویا، قایقران در رده سنی جوانان، زیر ۲۳ سال و بزرگسالان در سد شهر چای ارومیه آغاز شده است.

در این اردو ۱۶ بانوی قایقران تمرینات خود را به مدت یک ماه انجام می‌دهند.

وجود شرایط بکر و آب و هوای بسیار مناسب و امکانات و زیرساخت‌های خوب شرایط را برای ایجاد اردوی‌های دائمی تیم‌های ملی قایقرانی در استان را امکان پذیر کرده است.