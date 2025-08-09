به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، از نهمین دوره آیین شکرانه انجیر گلوگاه بازدید کرده و از نزدیک با کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول به گفت‌و‌گو پرداختند.

در ادامه این سفر، مسئولان استانی از گروه تولیدی ساوانا، یکی از بزرگترین مجتمع‌های تولید فرآورده‌های گوشتی مرغ در منطقه، بازدید کردند. این مجموعه شامل بخش‌های مختلفی از جمله مجتمع دامپزشکی (کلینیک، آزمایشگاه، داروخانه)، واحد‌های مرغ مادر گوشتی، کارخانه دان، کارخانه کشتار مرغ با ظرفیت اسمی ۱۲۰۰۰۰ قطعه در روز، خط قطعه‌بندی و بسته‌بندی، واحد فرآوری، تونل انجماد، سردخانه، تصفیه خانه، واحد تولید پودر گوشت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و رستوران‌های در حال احداث است.

گروه تولیدی ساوانا در طرح ارتقای کیفیت. بهداشتی گوشت مرغ موفق به کسب رتبه +A از سازمان دامپزشکی کشور شده است.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی در استان و همچنین گفت‌و‌گو با تولیدکنندگان و بررسی مسائل و مشکلات آنها انجام شد و مسئولان استانی در این بازدید بر حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی تاکید کردند.

شرق مازندران با تولید محصولات ارگانیک پایلوت گردشگری کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در همایش شکرانه انجیر گلوگاه در سالن ارشاد این شهر گفت: شرق مازندران از تولیدات سالم و ارگانیک نظیر انار و انجیر برخوردار بوده و می‌تواند پایلوت گردشگری کشاورزی باشد.

بابک مؤمنی افزود: توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان گلوگاه می‌تواند به عنوان یک استراتژی مؤثر برای توسعه پایدار مناطق روستایی و ارتقای اقتصاد محلی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برای توسعه گردشگری کشاورزی در گلوگاه باید عملیاتی وارد شویم و با برنامه کار‌ها را اجرایی کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: ظرفیت برای توسعه صنایع تبدیلی و گردشگری روستایی در گلوگاه وجود دارد و باید تولید پایدار و معیشت پایدار وجود داشته و مورد توجه باشد.

به گفته مؤمنی، محدودیت منابع پایه وجود دارد و کشت مبتنی بر ساختار منطقه تعریف شود.

وی افزود: در سال پیش رو باید باغات توسعه یافته و کشاورزی مناسب با اقلیم و نیاز تولیدی ما شود و در ادامه آن ارزش افزوده اضافه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی گلوگاه زیر کشت انجیر قرار دارد و باید برای توسعه اقتصادی باغداران و درآمد پایدار در این بخش تلاش کرد.

مؤمنی گفت: شرق مازندران بهره‌مند از از تولیدات سالم و ارگانیک خوبی نظیر انجیر و انار است و محصولات ناحیه شرق مازندران، برند محصولات سالم است و می‌تواند پایلوت گردشگری کشاورزی باشد.